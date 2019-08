Trovati con cocaina e soldi, due arresti per spaccio a Fondi

Due persone sono state arrestate dai carabinieri di Fondi con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

R.T., 80 anni, e F.M. di 47 sono stati colti in flagranza nel corso di un servizio mirato predisposto per il controllo del territorio: nel corso di una perquisizione domiciliare i militari dell’Arma hanno trovato 3 grammi di cocaina e 55 euro in contanti, provento dell’attività di spaccio oltre ad un bilancino di precisione.

Denaro e sostanza stupefacente sono stati sottoposti a sequestro mentre i due uomini sono stati arrestati.