Fondi, carabinieri liberi dal servizio fanno arrestare due persone con l'eroina

Due arresti per droga a Fondi, carico di una donna di 48 anni e di un uomo del luogo di 34 anni. I due sono stati notati a bordo di un'auto nel territorio di Formia da un carabiniere libero dal servizio che stava percorrendo l'Appia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il militare, insospettito dall'atteggiamento dei due, ha allertato il comando di Fondi e un altro collega, anche lui libero dal servizio, per organizzare un controllo. Poco dopo infatti è intervenuta una pattuglia lungo la via Appia. Il veicolo è stato fermato ed è stata effettuata una perquisizione personale che ha consentito di trovare 6 grammi di eroina contenuti in altrettanti ovuli che la donna aveva nascosto in bocca. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro mentre gli arrestati sono stati associati rispettivamente nelle case circondariali di Roma-Rebibbia e Latina.