Finanziere accusato di spaccio dal gip: "Era un informatore delle Fiamme Gialle"

Ha risposto alle domande del giudice negando le accuse il finanziere di 50 anni in servizio presso la Compagnia di Fondi finito agli arresti domiciliari la scorsa settimana con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il militare delle Fiamme gialle, che si trova ai domiciliari ed è assistito dall’avvocato Giulio Mastrobattista, è stato interrogato questa mattina in Tribunale dal giudice per le indagini preliminari Pierpaolo Bortone che ha firmato l’ordinanza di custodia cautelare nei suoi confronti. Secondo le indagini condotte dalla Questura l’uomo avrebbe ceduto eroina ad un suo informatore che finito in ospedale per un’overdose avrebbe raccontato tutto agli agenti di polizia. Nell’interrogatorio odierno, al quale era presente anche il sostituto procuratore Giuseppe Miliano, il 50enne ha fornito la propria versione dell’accaduto rispondendo alle domande del magistrato spiegando che il soggetto che lo ha chiamato in causa era un confidente della Guardia di finanza.

A conclusione drell'interrogatorio la difesa ha chiesto una sostituzione della misura cautelare, richiesta sulla quale il gip si è riservato di decidere richiedendo anche un parere del pubblico ministero.