Cosparge di benzina il vicino di casa: "Mi volevo soltanto difendere"

Tragedia sfiorata a Fondi: insegue il vicino, lo cosparge di benzina e cerca di dargli fuoco, arrestato

„Rimane agli arrresti domiciliari il 45enne di Fondi arrestato sabato per lesioni e minacce nei confronti di un vicino di casa al quale ha cercato di dare fuoco cospargendolo di benzina. R.A., queste le sue iniziali, è stato interrogato questa mattina dal giudice per le indagini preliminarti del Tribunale di Latina Giuseppe Cario.Assistito dall'avvocato Arcangelo Peppe, l'uomo ha risposto alle domande del magistrato e ha giustidìficato il suo gesto spiegando che voleva soltanto difendersi visto che c'erano stai diverbi e scontri in precedenza.

L'indagato, secondo il racconto fatto dalla vittina agli agenti di polizia in ospedale dove era arrivato in forte stato di agitazione, gli avrebbe rovesciato addosso il liquido infiammabile contenuto in una tanica e avrebbe estratto un accendino per dargli fuoco. Poi aveva urlato che in serata gli avrebbe fatto visita. R.A. era stato trovato nella sua abitazione dagli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria mentre lavava gli abiti indossati poco prima e in casa c'erano anche l’accendino e la tanica.

A conclusione dell'interrogatorio il gip ha convalidato il fermo e confermato il provvedimento di custoduia cautelare agli arresti domiciliari.