Fondi, ruba un casco e i carabinieri scoprono che aveva anche un motorino rubato

Ha rubato un casco da uno scooter che era parcheggiato nell'area del supermercato Conad sulla via Appia. E' accaduto a Fondi e i carabinieri, a conclusione di un'attività di indagine, hanno identificato il responsabile. Si tratta di un 19enne albanese, residente nella cittadina, denunciato ora in stato di libertà per i reati di furto aggravato e ricettazione.

Il giovane straniero è stato inoltre trovato in possesso anche di un motorino Scarabeo 50 e di una targa risultati entrambi oggetto di furto.