Fondi, rubati tombini in ghisa e oggetti da cantiere: ladri bloccati dai carabinieri

Due arresti a Fondi per furto aggravato in concorso. Si tratta di un 46enne del luogo, M.P., e di un 32enne residente a Itri, S.F.. I due, insieme a un terzo complice che è però riuscito a scappare ed è ancora in fase di identificazione, hanno rubato quattro tombini in ghisa, una porta in alluminio di un quadro elettrico e 30 cavalletti da ponteggio. Il furto è stato consumato all'interno di un terreno di proprietà di un cittadino di Fondi.

I due ladri sono stati però prontamente rintracciati e bloccati dai carabinieri e la refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al proprietario. I due uomini sono stati arresati in regime di domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo fissato per la mattinata del 2 dicembre.