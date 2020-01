Fondi, aveva oltre mezzo chilo di hashish in cantina: 23enne finisce agli arresti

E’ stato trovato in possesso di un ingente quantitativo di droga il ragazzo di 23 anni arrestato dai carabinieri a Fondi. Nel corso di accertamenti è stato trovato in possesso di oltre mezzo chilo di hashish.

In un primo momento il giovane è stato sottoposto ad un controllo mentre si trovava in auto: nel corso delle perquisizioni personale e veicolare, i carabinieri della locale Tenenza hanno rinvenuto 20 grammi di hashish e la somma di 170 euro. Altri controlli sono poi stati effettuati anche nell’abitazione.

La successiva perquisizione domiciliare, infatti, ha permesso di rinvenire all’interno della cantina 60 grammi sempre di hashish oltre a 5 panetti del peso ciascuno di 100 grammi della stessa sostanza. Trovati anche un bilancino di precisione, insieme a materiale vario per il confezionamento e ad altri 100 euro.

Lo stupefacente, il materiale ed i il denaro sono stati posti sotto sequestro, assunti in carico e debitamente custoditi in attesa di essere versati presso l’ufficio corpi di reato del Tribunale, mentre il 23enne è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.