Incendio nella notte a Fondi: va a fuoco il tetto di un villino. Tre squadre al lavoro

Un grosso incendio è divampato nella serata di ieri, 4 gennaio, a Fondi, in località Capratica. E' andato a fuoco il tetto di un villino su un unico piano. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini di casa. Sul posto la squadra territoriale dei vigili del fuoco di Terracina che ha iniziato le operazioni di spegnimento dopo aver verificato che all'interno dell'abitazione non ci fosse nessuno. In ausilio sono intervenuti altri due mezzi provenienti dal comando di Latina e dalla sede di Gaeta.

L'intervento ha evitato che l'incendio si propagasse al resto della villa. Non si registrano feriti e persone coinvolte e, secondo un primo accertamento, le cause del rogo sarebbero di natura accidentale.

