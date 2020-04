Fondi, paura per un incendio in un palazzo: appartamento distrutto dalle fiamme

Momenti di paura questa mattina a Fondi per un incendio divampato in un palazzo di quattro piani in via Nuoro. Scattato l’allarme, intorno alle 9, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco a lavoro con diverse squadre; agli uomini arrivati dal distaccamento di Terracina si è poi aggiunta una seconda squadra giunta da Gaeta, oltre ad un’autobotte e un’autoscala da Latina.

L’incendio ha interessato un’abitazione al secondo piano; subito sono iniziate le operazioni di spegnimento all'interno dell'appartamento e durante le quali sono anche stati tratti in salvo alcuni degli inquilini del palazzo e alcuni animali presenti nello stabile composto da 9 appartamenti.

Domato il rogo i vigili del fuoco hanno effettuato un primo e accurato controllo dei locali per cercare di stabilire le cause che, in base agli elementi raccolti, sembrerebbero di natura accidentale. Le fiamme ed il forte calore che si è sprigionato hanno causato danni alle strutture rendendo inagibile l’appartamento dove si è verificato l’incendio.

Oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti sul posto anche polizia, carabinieri, 118 e protezione civile.

