Fondi, fiamme nella mansarda di un’abitazione: intervengono i vigili del fuoco

Sono intervenuti i vigili del fuoco questa mattina all’alba a Fondi per un principio di incendio in un’abitazione. Le fiamme, come fanno sapere dal comando provinciale dei vigili del fuoco, hanno interessato in particolare la mansarda. L’allarme è scattato intorno alle 5.30; sul posto, in località San Magno, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato il principio di incendio limitando i danni. Dai primi accertamenti le cause sembrano essere accidentali, legati probabilmente ad un corto circuito.