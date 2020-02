Incendio nella notte in una palazzina a Fondi: edificio evacuato

Paura a Fondi per un incendio divampato nella notte in una palazzina in via Germania. Sul posto i vigili del fuoco con un'autoscala insieme ai Falchi pronto intervento di Fondi che hanno lavorato per diverse ore prima di riuscire a domare le fiamme.

Il rogo si è sviluppato all'ultimo piano di una palazzina di due soli due piani, con al piano terra dei garage e abitazioni ai piani superiori. L'edificio è stato prontamente evacuato, nessun ferito ma molti i danni registrati alla struttura. Ancora da accertare le cause, probabilmente legate a un malfunzionamento della canna fumaria.