Fondi, bruciava rifiuti speciali e non, 42enne arrestato dai carabinieri forestali

Stava bruciando rifiuti di ogni genere, compresa plastica e rifiuti classificati come speciali, ma grazie ad una segnalazione è stato arrestato dai carabinieri della stazione forestale di Itri.

E’ accaduto nella tarda mattina di oggi quando è stata notata una intensa colonna di fumo acre proveniente da via Tirozzo a Fondi. I militari intervenuti sul posto hanno dunque scoperto che un 42enne di nazionalità rumena residente a Itri aveva acceso un fuoco dove stava bruciando rifiuti di diverso genere, speciali e non: tra le fiamme c’erano infatti materiale plastico, materassi e numerose suppellettili. L’uomo, anche alla luce dell’inasprimento delle pene per chi commette questo genere di reato e per i suoi precedenti penali, è stato quindi arrestato e portato in carcere dove sarà interrogato nelle prossime ore.