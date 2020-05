Incendio su un treno merci a Fondi: fiamme domate dai vigili. Circolazione temporaneamente bloccata

Incendio su un treno merci oggi, 22 maggio, a Fondi. Nel primo pomeriggio il personale operativo dei vigili del fuoco è intervenuto alla stazione ferroviaria dove un principio di incendio aveva interessato due carri merci di un convoglio. Sono state subito avviate le operazioni di spegnimento, dopo aver accertato il distacco dell'energia elettrica e l'interruzione momentanea del traffico ferroviario da parte del personale di Trenitalia.

L'intervento è riuscito a contenere i danni delle fiamme, limitandoli al pianale del vagone. Non è stato possibile però accertare le cause del rogo. La linea ferroviaria è rimasta bloccata per tutto il tempo necessario alle operazioni, terminate intorno alle 17.

