Associazione a delinquere di stampo mafioso: sequestro di beni per 400mila euro

Un sequestro preventivo da 400mila euro è stato eseguito oggi, 18 maggio, dalla Guardia di finanza a carico di due uomini di Fondi, A.T., 62 anni, e M.A.D.F., 51 anni, entrambi pregiudicati per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso. L'adozione delle misure preventive, rispettivamente per un patrimonio di 110.000 euro e di 289.257, era stata richiesta dal procuratore aggiunto di Latina Carlo Lasperanza e dal sostituto procuratore Giuseppe Miliano, al termine di un'indagine condotta dai militari della compagnia di Formia e da quelli del servizio centrale di investigazione sulla Criminalità Organizzata della guardia di finanza (Scico).

L'attività investigativa ha consentito di intercettare transazioni su beni immobili e mobili realizzate dai due in violazione delle disposizioni antimafia scaturite da sentenze definitive di condanna per associazione a delinquere. In particolare, il 62enne aveva omesso la comunicazione dell'alienazione, al prezzo di 110.000 euro, di un’abitazione e di un annesso deposito, mentre il 51enne aveva omesso la comunicazione di alcune variazioni patrimoniali eccedenti la somma di 10mila euro, riconducibili a donazioni, acquisti di fabbricati e terreni e relativi interventi manutentivi, per un ammontare complessivo di 289.257 euro. Gli elementi di prova a carico dei due pregiudicati hanno portato la procura ad avanzare al gip del tribunale di Latina la richiesta di sequestro preventivo delle somme di denaro corrispondenti alle variazioni patrimoniali non comunicate.

La compagnia di Formia ha dato quindi esecuzione ai provvedimenti preventivi sottoponendo a sequestro diponibilità liquide fino alla somma complessiva di 399.257 euro nella disponibilità dei due indagati.

L’attività si inquadra in un più ampio schema investigativo che vede la procura di Latina e la guardia di finanza impegnate nell’aggressione dei patrimoni illecitamente detenuti. Finora sono stati portati a termine sequestri preventivi su beni mobili e immobili per 900.000 euro.