Fondi: picchia la compagna con calci e pugni, intervengono i carabinieri. Arrestato 31enne

Al culmine dell’ennesimo episodio di maltrattamenti nei confronti della compagna, un giovane di 31 anni di origini brasiliane è stato arrestato dai carabinieri a Fondi. E’ accaduto nella giornata di ieri; sul posto necessario l’intervento dei militari di Fondi con il supporto di una pattuglia della Stazione di Monte San Biagio.

I 31enne, riferiscono i carabinieri, per futili motivi, poco prima aveva aggredito in casa la compagna con cui conviveva; dopo averla offesa e minacciata l’aveva colpita con calci e pugni. La donna, informata della possibilità di rivolgersi ad un centro antiviolenza, ha fatto ricorso alle cure dei sanitari: ha riportato lesioni giudicate guaribili in 15 giorni.

L’uomo, che secondo quanto accertato da tempo maltrattava la compagna, ha anche opposto resistenza ai carabinieri intervenuti per contenere la sua ira. Arrestato, al termine delle formalità di rito è stato accompagnato presso la casa circondariale di Latina.