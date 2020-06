Maltrattamenti e lesioni sulla compagna, fissato l'interrogatorio in carcere

Sarà ascoltato domani mattina, 1 luglio, Gianno Mastrobattista, il 36enne di Fondi arrestato con le accuse di maltrattamenti e lesioni ai danni della compagna 30enne.

La donna si era presentata presso il pronto soccorso dell'ospedale con una ferita alla testa e ha raccontao agli agenti che a ridurla in quelle copndizioni era stato il fidanzato che già in altre occasioni l'aveva aggredita e minacciata. Poi l'ultimo drammatico episodio quando a causa di alcuni messaggi sul cellulare l'ha percossa con pugni e calci facendola cadere a terra e neppure quando l'ha vista sanguinante per avere battuto la testa si è fermato perchè le ha impedito di chiamare i soccorsi o andare in ospedale.

Domattina l'interrogatorio da parte del giudeice per ler indagini preliminari Giorgia castriota nel carcere di Latina dove il 36enne, assistito dall'avvocato Maurizio Forte, è detenuto.