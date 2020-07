"Non l'ho picchiata ma solo spinta ed è caduta". Ma il giudice lo lascia in carcere

Si è difeso negando tutte le accuse il 36enne di Fondi arrestato per maltrattamenti e lesioni alla fidanzata. Gianni Mastrobattista, assistito dall’avvocato Maurizio Forte, è stato ascoltato in carcere dal giudice per le indagini preliminari Giorgia Castriota ed ha fornito una versione dei fatti decisamente diversa rispetto a quella della vittima. Secondo la sua ricostruzione lui e la 30enne, con la quale aveva una relazione, stavano litigando in maniera abbasta accesa e lui le avrebbe dato una spinta, lei avrebbe perso l’equilibrio cadendo e battendo la testa. La storia non ha però convinto il giudice che ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.

La ragazza invece, quando si era presentata al pronto soccorso dell’ospedale con una vistosa ferita alla testa, aveva raccontato di essere stata picchiata per motivi di gelosia dal 36enne che le aveva anche impedito di chiamare i soccorsi per farsi medicare.