Fondi, minaccia e maltratta la compagna: scatta il divieto di avvicinamento

Divieto di avvicinamento nei confronti della sua convivente per un 41enne di Fondi. Il provvedimento è scattato al culmine di un’escalation di atteggiamenti anche aggressivi e minacciosi da parte dell’uomo nei confronti della compagna.

Da diverso tempo gli agenti del locale Commissariato stavano seguendo attentamente la complicata relazione tra i due. La donna, già in diverse occasioni si era rivolta alla forze dell’ordine dopo essere stata, anche pubblicamente, minacciata ed ingiuriata dal compagno. Il 41enne nell’ultimo periodo, inoltre, come ha ricostruito la polizia, “ha posto in essere tutta una serie di comportamenti ancora più aggressivi e minacciosi verso la convivente, arrivando anche a pedinarla sul posto di lavoro”.

Le nuove denunce, segnalate dalla polizia alla Procura di Latina, hanno indotto l’Ufficio Gip del Tribunale ad emettere un urgente provvedimento cautelare, notificato all’uomo che non potrà avvicinarsi ne alla sua compagna ne ai suoi famigliari conviventi.