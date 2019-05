Mof di Fondi, dalla Regione strumenti per rateizzare i debiti degli ultimi venti anni

Il Mof di Fondi avrà la possibilità non soltanto di rateizzare i debiti contratti in venti anni dalla società concessionaria nei confronti della Regione ma anche di porre a carico della stessa Regione le spese di manutenzione dell’immobile di proprietà regionale per i primi quattro anni a partire dalla data di autorizzazione alla rateizzazione dei debiti. L’iter sarà possibile grazie all’introduzione di alcuni commi alla Legge regionale relativa alla rateizzazione dei debiti tributari e extratributari.

"Nell’ottica di un generale efficientamento della spesa globale - spiega il consigliere regionale del Pd Salvatore La Penna - il Consiglio regionale ha esteso agli enti strumentali, alle società controllate ed alle società partecipate la possibilità di rateizzare i debiti nei confronti della Regione, secondo un piano finanziario ventennale a rate annuali costanti. La proposta normativa trae la propria ratio dalla necessità di garantire la salvaguardia ed il mantenimento, in senso dinamico, degli equilibri economico-finanziari complessivi della Regione e delle sue articolazioni”.

A partire dalla data di autorizzazione alla rateizzazione dei debiti della società Imof spa verso la Regione Lazio, derivanti dalla pronuncia del lodo arbitrale del gennaio 2013, la Giunta regionale è autorizzata a modificare l’atto di concessione sottoscritto con Imof e Mof al fine di prevedere, ove necessario, che le spese di manutenzione straordinaria dell’immobile di proprietà regionale siano poste a carico della regione medesima.

“Il provvedimento - conclude La Penna - consente di raggiungere l’obiettivo della fusione tra le due società propedeutica al piano di rilancio del mercato ortofrutticolo di Fondi, nel rispetto delle norme volte alla sana gestione finanziaria".