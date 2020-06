A fuoco due abitazioni nel sud pontino: interventi dei vigili a Fondi e Monte San Biagio

Due incendi divampati ieri in altrettante abitazioni di Fondi e Monte San Biagio: La squadra di vigili del fuoco di Terracina è intervenuta nel tardo pomeriggio di ieri, 10 giugno, in una appartamento al terzo piano di una palazzina di 4 piani.

Sono iniziate le operazioni di spegnimento che sono riuscite a limitare danni alle strutture e all'interno degli altri appartamenti, senza che nessuno ddei residenti sia rimasto coinvolto. A scopo precauzionale l'abitazione interessata dal rogo è stata resa momentaneamente inagibile. Le cause sono ancora in fase di accertamento da parte dei vigili del fuoco in collaborazione con il personale del commissariato di polizia di Fondi.

Sempre ieri, ma in mattinata, il personale dei vigili del fuoco è intervenuto nel territorio di Monte San Biagio dove stava andando a fuoco un'altra abitazione posta al secondo piano di un edificio. In questo caso è stato verificato che la causa del rogo è accidentale.

