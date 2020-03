Omicidio di Fondi, resta in carcere il 44enne che ha ucciso Maggiacomo

Resta in carcere Abdul Majid Khan, l’uomo di origine pakistana accusato di avere ucciso il 23 marzo scorso l’imprenditore 69enne Emilio Maggiacomo nella zona tra Fondi e Itri.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Mario La Rosa, che lo aveva interrogato mercoledì, ha sciolto la riserva non convalidando il fermo perché, come avevano rilevato anche il legali della difesa Maurizio Forte e Luigi Vocella,non sussite il rischio del pericolo di fuga. Il giudice ha comunque disposto per Khan, accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi, la custodia cautelare in carcere.

Il gip ha inoltre disposto la trasmissione degli atti del procedimento alla Procura della Repubblica di Cassino per competenza territoriale in quanto l’omicidio è avvenuto sul territorio del Comune di Itri.