Omicidio di Fondi, l'accusato al gip: "E' stato solo un incidente, non volevo uccidere"

Ha parlato per oltre un’ora rispondendo alle domande del giudice e ripetendo che non voleva uccidere e che si è trattato di un incidente Abdul Majid Khan, il pakistano accusato della morte di Emiliano Maggiacomo, 69enne agricoltore di Fondi il cui corpo è stato trovato senza vita a Scerpano tra Itri e Fondi.

Il 44enne, accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi, è stato ascoltato questa mattina dal giudice per le indagini preliminari Mario La Rosa in collegamento in videoconferenza dal Tribunale.

Majid, che è assistito dagli avvocati Maurizio Forte e Luigi Nocella, ha spiegato di essersi trovato nel terreno della vittima per errore e di essere stato aggredito verbalmente da Maggiacomo che lo accusava di avere oltrepassato i confini della zona rossa. Avrebbe anche consegnato al 69enne i suoi documenti per dimostrare la sua buona fede essendo residente a Fondi da oltre venti anni. Poi sarebbe risalito in auto e avrebbe urtato Maggiacomo nel fare retromarcia, senza volerlo e senza rendersene conto.

La difesa si è opposta alla convalida del fermo sostenendo l’assenza del pericolo di fuga ma il gip si è riservato di decidere in attesa dei risultati dell’autopsia che potrà chiarire le circostanze della morte dell’agricoltore. L’esame autoptico disposto dal pm è stato affidato al medico legale Alessandro Lucidi.