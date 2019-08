Servizio civile, finanziato il progetto dell’Ente Parco Naturale Monti Ausoni e Lago di Fondi

C’è anche il progetto dell’Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi tra quelli individuati per accogliere il servizio civile universale e finanziati con le risorse del Fondo nazionale per il servizio civile per il 2019.

Il progetto, denominato ‘Vivere il Parco tra ambiente e cultura’ verrà realizzato sul territorio del Parco e prevede l’impiego di 20 giovani in servizio civile così ripartiti: sei a Fondi presso Palazzo Caetani: cinque nel Complesso San Domenico: quattro presso il Museo Ebraico, due a Villa Placitelli sempre a Fondi. Altri tre giovani saranno invece impiegati a

Campo Soriano a Terracina. Il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale ha comunicato che la pubblicazione dell’elenco dei progetti finanziati prima dell’emanazione del Bando di selezione degli operatori volontari, prevista per i primi giorni del prossimo settembre, nasce dall’esigenza di garantire agli enti il tempo necessario per preparare un’adeguata pubblicità ai progetti e favorire quindi l’accessibilità dei giovani ad informazioni corrette e dettagliate.

Quest’anno, per la prima volta, la candidatura dei giovani si potrà presentare solo in modalità on-line grazie ad una specifica piattaforma, raggiungibile da computer, tablet o smartphone, cui si potrà accedere attraverso SPID, il “Sistema Pubblico d'Identità Digitale”.