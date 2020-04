Fondi, forzano il posto di blocco ai varchi: ferito un agente. Caccia ai malviventi

Ha forzato un posto di blocco che presidiava uno dei varchi di accesso alla città e ha tentato di investire i poliziotti. E' accaduto questa mattina a Fondi, in zona Salto, dove un Pick up con due persone a bordo ha cercato di uscire dalla città dove sono rigidissime le prescrizioni imposte ai residenti. Alla vista degli agenti il conducente ha accelerato la corsa e forzato il blocco.

Uno dei poliziotti si è gettato a terra per evitare di essere travolto dall'auto e ha esploso due colpi di arma da fuoco verso gli pneumatici dei fuoristrada nel tentativo di fermarne la corsa. Il veicolo invece ha proseguito la sua fuga, ma dopo qualche chilometro è stato abbandonato sul ciglio della strada. I due uomini si sono dati alla fuga nelle campagne circostanti.

Il veicolo è stato recuperato e da un rapido accertamento è emerso che era stato rubato alcuni giorni fa in Campania. Dentro è stato rinvenuto un grosso quantitativo di rame che era stato rubato. Sul posto anche gli esperti della Scientifica che hanno analizzato il pick up per isolare tracce utili all'identificazione dei due malviventi. Uno degli agenti di polizia del posto di blocco è rimasto lievemente ferito ma le sue condizioni non destano preoccupazione. In tutta la zona sono ora in corso le ricerche da parte di tutte le forze di polizia, per rintracciare i fuggitivi anche con l’ausilio di un elicottero della polizia di Stato.