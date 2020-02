Fondi: perquisito e trovato con droga divisa in dosi e soldi, giovane nei guai

Un giovane di 25 anni è stato denunciato dai carabinieri a Fondi per detenzione per fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Al termine di perquisizioni personale e domiciliare oggi, 25 febbraio, il ragazzo del posto è stato trovato in possesso di 7 grammi di cocaina, già divisi in 10 dosi, 4 grammi di marijuana e 0,6 grammi di hashish. Rinvenuti anche due bilancini di precisione, vario materiale per il confezionamento dello stupefacente e 940 euro in contenti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Lo stupefacente, il materiale e il denaro sono stati posti sotto sequestro, mentre per il ragazzo è scattata la denuncia.

Denunciato anche un altro 25enne a Roccagorga che nell’ambito di un’attività finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti sempre nel corso di perquisizioni personale e domiciliare è stato trovato in possesso di 7 grammi di hashish e due grammi di cocaina.