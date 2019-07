Ancora nessuna traccia dell'uomo disperso in mare: le ricerche hanno dato esito negativo

Ancora nessuna notizia della persona dispersa in mare da ieri intra Fondi Terracina . La Guardia Costiera di Gaeta ha ricevuto la telefonata di un assistente bagnanti dell'Hotel Villa dei Principi che ha riferito di aver aiutato alcune persone in difficoltà nel tornare a riva e di aver notato tra le onde, e successivamente perso di vista, un uomo con un costume blu, come confermato anche da un altro testimone presente in quel momento.