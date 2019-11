Fondi, blitz dei carabinieri in un appartamento: trovati reperti di età romana

E' stato trovato in casa con oggetti e reperti risalenti all'età romana, tutti materiali di accertata rilevanza storica e archeologica. Nel corso di un blitz nell'appartamento di Fondi i militari della tenenza locale hanno scoperto in particolare: monete di età imperiale, una delle quali aurea; vari oggetti di piombo decorati, utensili in ferro e monili di bronzo, tra cui una fibula e un ciondolo a forma di campanello. L'uomo, 46enne del posto, è stato denunciato.

I reperti, che non risultano catalogati presso la competente soprintendenza, sono stati dunque posti sotto sequestro insieme a un metal detector ritrovato in casa e ad un bilancino di precisione. Del caso sono state informate la soprintendenza per i beni archeologici del Lazio e l'autorità giudiziaria.