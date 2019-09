Servizio civile, arriva il progetto del Parco Monti Ausoni: 20 posti disponibili.

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, ha attivato il Bando per la selezione di 39.646 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile in Italia e all’estero. Fra i progetti approvati e finanziati c’è anche quello dell’ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi: “Vivere il Parco tra ambiente e cultura”.

Il progetto verrà realizzato sul territorio del Parco e prevede in totale 20 posti disponibili per l’impiego di giovani in servizio civile così ripartiti:

- a Fondi: Palazzo Caetani: 6; Complesso San Domenico: 5; Museo Ebraico: 4; Villa Placitelli: 2;

- a Terracina/Sonnino: Camposoriano: 3.