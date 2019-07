Fondi: sorpreso a cedere una dose di cocaina, in casa gli trovano hashish. Arrestato

Un uomo di 39 anni è stato arrestato a Fondi dai carabinieri dopo essere stato trovato in possesso di droga. E’ accaduto nel corso della notte.

Il 39enne è stato sorpreso dai militari subito dopo aver ceduto una dose di cocaina, dal peso di circa 1,50 grammi, ad un 40enne residente a Sperlonga. Situazione che ha indotto i carabinieri a proseguire gli accertamenti anche con una perquisizione domiciliare.

In casa dell’uomo sono stati rinvenuti altri 35 grammi di hashish, vario materiale per il confezionamento dello stupefacente, insieme a 60 euro ritenuti il provento dell’attività di spaccio. Quanto trovato è stato posto sotto sequestro mentre il 39enne arrestato in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Terminate le formalità è stato riaccompagnato presso la propria abitazione ai domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

L’uomo di 40 anni a cui ha ceduto la dose di cocaina, invece, è stato segnalato alla Prefettura e denunciato per favoreggiamento personale avendo fornito false dichiarazioni relativamente alla cessione.