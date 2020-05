Giovane pusher sorpreso dai carabinieri a vendere hashish: arrestato a Fondi

Un 23enne è stato arrestato dai carabinieri a Fondi nel corso di un servizio di controllo del territorio. Il ragazzo è stato sorpreso dai militari subito dopo aver ceduto a un altro giovane del luogo una dose di hashish.

I carabinieri lo hanno poi sottoposto a una perquisizione personale e domiciliare scoprendo altri 5 grammi della stessa sostanza, suddivisi in dosi. Insieme allo stupefacente un bilancino di precisione, materiale per il confenzionamento e una somma di denaro considerata provento dello spaccio. Il giovane pusher è finito agli arresti in regime di domiciliari in attesa del rito direttissimo in tribunale.