Fondi: spaccia in casa mentre è ai domiciliari, arriva la polizia e lo arresta

Un uomo di 54 anni è stato arrestato a Fondi nell’ambito di un servizio volto alla prevenzione e al contrasto dei reati in materia di stupefacenti.

L’attività degli uomini del locale Commissariato, con l’ausilio dell’unità cinofila, è scattata nella serata di ieri, giovedì 9 luglio. L’uomo già noto agli investigatori e sottoposto agli arresti domiciliari nella sua abitazione nella cittadina della piana fondana, è stato trovato in possesso di circa 7 grammi di cocaina suddivisa in tre involucri, materiale da taglio e confezionamento e tre bilancini di precisione.

“La droga era pronta per essere immessa sul mercato locale” spiegano dalla Questura; infatti al momento della perquisizione nei pressi dell’abitazione del 54enne sono stati fermati ed identificati due uomini, noti assuntori e spacciatori di sostanze stupefacenti, che con molta probabilità si stavano recando in quel luogo per acquistare droga.

“La concomitanza dell’azione di polizia ha impedito che avvenisse lo smercio della sostanza stupefacente e che si consumasse l’ennesima compravendita di droga” commentano dalla Questura.