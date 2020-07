Fondi, servizio antidroga dei carabinieri: 32enne sorpreso a cedere eroina

Ha portato all’arresto di un 32enne il servizio antidroga dei carabinieri di Fondi. L’attività, mirata a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, è scattata nella giornata di ieri, sabato 11 luglio.

Il 32enne è stato sorpreso subito dopo aver ceduto ad un giovane del posto una dose d eroina, del peso complessivo di circa mezzo grammo. La successiva perquisizione personale ha consentito di rinvenire ulteriori 7 dosi della stessa sostanza, del peso complessivo di circa due grammi e mezzo.

Il 32enne arrestato, così come disposto dall’Autorità Giusiziaria, è stato ristretto in camera di sicurezza, in attesa della celebrazione del rito direttissimo, fissato per la mattinata di domani.