Fondi, controllato dai carabinieri e trovato con un taglierino: autotrasportatore denunciato

Un uomo di 46 anni è stato denunciato per porto abusivo di arma bianca dai carabinieri a Fondi. E’ successo nella giornata di ieri, martedì 28 maggio, quando il 46enne, un autotrasportatore della provincia di Ragusa trovato in un forte stato di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche, è stato fermato dai carabinieri e controllato all’interno di un’area di servizio.

Nel corso degli accertamenti è stato trovato in possesso di un taglierino della lunghezza di 23 centimetri. L’arma è stata posta sotto sequestro, mentre per il 46enne è scattata la denuncia in stato di libertà.