Tartaruga marina morta sul litorale, è il secondo caso in pochi giorni

E' stata rinvenuta ieri, 3 dicembre, sul litorale di Fondi, un'altra tartaruga spiaggiata (foto pagina Fare Verde Fondi). La segnalazione è arrivata da una signora che passeggiava sulla spiaggia. I volontari di Fare Verde Fondi si sono adoperati per verificare le condizioni dell'animale. Nel giro di pochi minuti una volontaria e biologa marina è intervenuta in località Tumulito ed ha allertato la Guardia Costiera adoperandosi per i rilievi necessari.

Purtroppo nessuna speranza per la tartaruga marina, che era già deceduta all'arrivo dei volontari che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La asl si occuperà ora della sua rimozione.

Un altro esemplare di Caretta Caretta era stato trovato morto solo qualche giorno fa sul litorale di Sabaudia, in località Sacramento. L'animale era morto dopo aver ingoiato un amo da pesca.