Fondi, un'altra tartaruga spiaggiata: uccisa da una lenza e galleggianti impigliati alla pinna

La seconda tartaruga Caretta caretta spiaggiata sulle coste pontine nel giro di due settimane. E' accaduto questa volta sull'arenile di Sant'Anastasia, a Fondi. La capitaneria di porto ha raccolto la segnalazione e allertato il servizio veterinario della Asl e la rete TartaLazio. Sul posto sono prontamente intervenuti Daniele Cavalli, veterinario della asl, Federica Persichetti della rete TartaLazio e Nicola Marrone del Parco Riviera di Ulisse.

L'esemplare, ormai privo di vita, sarà trasferito presso l'Istituto sperimentale zooprofilattico di Lazio e Toscana dove sarà effettuata una necroscopia. "L'animale, come mostrano le foto - spiega il Parco Riviera di Ulisse - ha una lenza con diversi galleggianti avvolta alla pinna anteriore destra e proprio questo ne impediva il regolare movimento in acqua e l'immersione in profondità dalla quale dipende la sua alimentazione".

