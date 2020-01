Fondi, perquisito dai carabinieri e trovato con l’eroina: arrestato alla stazione

Un arresto e una denuncia: questo il bilancio di due servizi antidroga dei carabinieri tra Fondi e Terracina.

A Fondi è finito agli arresti un 32enne di origini indiane, in Italia senza fissa dimora, già sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L’uomo è stato fermato dai militari la scorsa notte presso la stazione ferroviaria: a seguito di una perquisizione personale è stato trovato in possesso di un ovulo contenente 5 grammi di eroina. Lo stupefacente è stato posto sotto sequestro mentre il 32enne arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

Per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti a Terracina è invece stato denunciato un 40enne sempre di origini indiane, sottoposto alla misura cautelare degli obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria. Durante la perquisizione personale è stato trovato in possesso di 3 grammi di eroina, poi sottoposta a sequestro per gli accertamenti di rito.