Fondi, ritrovata una 17enne scomparsa da Padova: rintracciata grazie al gps

E' stata ritrovata nella notte a Fondi una ragazza di 17 anni che era scomparsa da Padova. In meno di 24 ore dal suo allontanamento da casa, la giovane è stata ritrovata nella cittadina del sud pontino, grazie al gps del cellulare. I carabinieri della tenenza di Fondi l'hanno rintracciata e condotta in caserma per poi riaffidarla alla famiglia.

Secondo le prime informazioni raccolte dai militari, il motivo dell'allontanamento sarebbe legato a una relazione con un ragazzo maggiorenne residente proprio a Fondi. I genitori della giovane, preoccupati per la sua assenza, avevano dato l'allarme chiedendo l'aiuto delle forze dell'ordine che hanno fatto scattare il protocollo per le ricerche.