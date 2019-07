Fondi: sicurezza sulle strade, la Polizia Locale rafforza i dispositivi di controllo

Rafforzati i dispositivi di rilevamento delle infrazioni del Codice della Strada a Fondi. L’attività, fa sapere il dirigente della Polizia Locale Giuseppe Acquaro, nell’ottica di una maggiore garanzia della sicurezza della circolazione stradale.

Le attività di controllo periodicamente effettuate dalla Polizia Locale, spesso anche congiuntamente ad altre Forze di Polizia, hanno fatto emergere, spiega “dati alquanto sconcertanti in relazione al numero elevato di accertamenti riconducibili alla mancanza di coperture assicurative (art. 193 C.d.S.) e delle revisioni (art. 80 C.d.S.) nonché alla violazione della segnaletica stradale (art. 146 C.d.S.)”. Per accrescere il livello di sicurezza si è deciso di prevedere il posizionamento di dispositivi di rilevamento in tratti stradali con intenso flusso veicolare in considerazione delle affluenze provenienti da altre località, in particolar modo durante il periodo estivo.

Nei giorni scorsi è stata attivata sull’Appia una telecamera per la lettura delle targhe dei veicoli in transito, con capacità di interazione con una pattuglia in attività di controllo e di collegamento alle banche dati, in grado di fornire nell’immediato e sul luogo del rilevamento il riscontro delle infrazioni, nonché con la capacità di comunicare carichi pendenti sul medesimo veicolo, di natura sia amministrativa che penale. “Il dispositivo è mobile e pertanto potrà essere installato su altri tratti stradali nel momento in cui si ravvisasse la necessità di un più capillare monitoraggio”.

In virtù della necessità di innalzare il livello di sicurezza dell’impianto semaforico tra via Ponte Gagliardo e la strada provinciale per Lenola prossimamente si procederà all’installazione di un sistema di rilevamento automatico delle infrazioni all’art. 146 del Codice della Strada e della relativa segnaletica stradale affinché possa essere limitato al massimo il rischio degli incidenti, procedendo con l’innalzamento del livello di sicurezza dell’incrocio presso il quale sarà collocata un'altra telecamera per la lettura delle targhe dei veicoli in transito.