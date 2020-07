Stanca di liti e violenze vuole il divorzio: picchiata dal marito che finge il suicidio

Stanca delle continue liti e della violenza del marito vuole lasciarlo; lui al culmine di una lite prima finge il suicidio, poi la picchia. Un uomo di 49 anni di origini calabresi è stato arrestato dalla polizia a Roma per maltrattamenti e lesioni; vittima una donna di 48 anni di Formia.

I fatti sono accaduti nel pomeriggio di ieri, martedì 14 luglio, in un appartamento nel quartiere Nomentano nella capitale. La lite tra marito e moglie, secondo quanto ricostruito dagli agenti del Commissariato di Porta Pia intervenuti sul posto, è scaturita in seguito alla decisione della donna di volere il divorzio. Tutto è presto degenerato con l’uomo che prima ha insultato la 48enne, poi le ha lanciato un telefonino addosso e infine l'ha colpita con uno schiaffo in viso. Fino a fingere di volersi buttare dal balcone per impietosirla.

Al suo arrivo la polizia ha trovato il 49enne nel salotto di casa e la moglie all’ingresso con i due figli in lacrime in camera. Secondo quanto ricostruito, il rapporto tra i coniugi era teso da tempo fino ad aver raggiunto il culmine quando la 48enne, stanca delle continue liti e delle violenze verbali e fisiche subite anche nel passato ad opera del marito e per le quali non aveva mai sporto denuncia, ha deciso di chiedere il divorzio temendo per la sua incolumità.

Alla fine l’uomo ha ammesso ai poliziotti tutto ciò che aveva detto la moglie dichiarando anche di aver finto di volersi suicidare in modo così “teatrale” per evitare che la moglie continuasse con l’idea del divorzio. La vittima, dopo le cure sanitarie, è stata refertata con una prognosi di 20 giorni; per l’uomo il pubblico ministero ha disposto l’arresto; è stato portato nel carcere di Regina Coeli.