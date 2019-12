Formia, un'intera famiglia perseguitata da un 28enne: il giovane finisce agli arresti

Atti persecutori ai danni di un'intera famiglia di Formia. Con questa accusa è stato arrestato un 28enne del luogo, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Cassino. I fatti risalgono allo scorso ottobre, quando il giovane si è reso protagonista di una prolungata serie di azioni persecutorie nei confronti dei componenti di un nucleo familiare.

Le vittime venivano seguite in diversi momenti della giornata e addirittura minacciate di morte con oggetti atti ad offendere. In qualche caso avevano anche subito il danneggiamento delle proprie auto. Dopo le formalità di rito il 28enne formiano è stato dunque sottoposto agli arresti e condotto in una struttura ospedaliera come disposto dall'autorità giudiziaria.