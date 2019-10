Formia, commerciante trovato con oltre un etto di cocaina: arrestato

Un arresto per droga è scattato a Formia nell'ambito di un'operazione condotta dalla Guardia di finanza. In manette un uomo di 53 anni, gestore di un piccolo esercizio commerciale. Da tempo era tenuto sott'occhio dai finanzieri che avevano notato un via vai sospetto di giovani nel quartiere e nel suo negozio. Dopo un periodo di appostamento è arrivata la perquisizione domiciliare e personale.

All'interno dell'abitazione dell'uomo è stato rinvenuto oltre un etto di cocaina pura, 116 grammi per la precisione, insieme a circa 16mila euro in contanti. Per il commerciante si sono aperte le porte della casa circondariale di Cassino. Il gip ha convalidato l'arresto e confermato la misura cautelare in carcere.