Formia, condannato per omicidio colposo: arrestato dai carabinieri

Condannato per omicidio colposo in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. A Formia i carabinieri della stazione locale hanno arrestato un 47enne, S.A., in esecuzione di un'ordinanza dell'ufficio esecuzioni penali del tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere.

L'uomo, dopo le formalità di rito, è stato sottoposto ai domiciliari nella sua abitazione. Dovrà scontare la condanna a tre anni, nove mesi e 16 giorni di reclusione.