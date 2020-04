Formia, scende dal treno con un etto di eroina e cocaina: sorpreso dalla Polfer e arrestato

Un arresto per spaccio alla stazione ferroviaria di Formia. Gli agenti della Polfer, nel corso di un servizio di vigilanza all'interno della stazione, hanno notato un uomo che scendeva da un treno proveniente da Napoli e che, alla vista degli agenti, ha cercato di fuggire subito verso l'uscita della stazione attraversando i binari.

Il passeggero, un cittadino straniero, è stato immediatamente raggiunto e fermato e ha mostrato segni di nervosismo tali da portare gli agenti ad effettuare un controllo più approfondito. Accompagnato negli uffici della polizia ferroviaria, è stato trovato in possesso di circa un etto di sostanza stupefacente presumibilmente eroina e cocaina, già suddivisa in dosi, insieme a un bilancino di precisione. L’uomo, che su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato portato in carcere, è stato anche sanzionato per aver violato le disposizioni governative vigenti sugli spostamenti non giustificati.