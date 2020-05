Sequestrato e minacciato di morte per un debito di droga: un arresto a Formia

Da Casal di Principe a Formia un arresto per sequestro di persona a scopo di estorsione. Nell'ambito di un'articolata indagine della Dda di Napoli, i carabinieri della compagnia di Casal di Principe hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di E.D.M., 30 anni, che ha agito in concorso con un 50enne e un 24enne già destinatari della stessa misura.

L’attività investigativa ha accertato che lo scorso febbraio i tre uomini dopo un appuntamento davanti a un bar di Casal di Principe, avevano costretto la vittima a salire sulla loro autovettura. Dopo una sosta a scopo intimidatorio a casa del malcapitato a Formia, hanno raggiunto un laghetto a Castel Volturno. Qui hanno impugnato due pistole e lo hanno minacciato di morte, legandogli al collo un corda alla cui estremità era fissato un grosso sasso.

Solo dopo aver promesso il pagamento di un debito di droga, che ammontava a circa 30mila euro, la vittima è stata liberata. La ricostruzione dei fatti ha consentito al gip di firmare i provvedimenti di arresto. Il 30enne catturato oggi, 27 maggio, dai carabinieri, è stato trasferito nel carcere di Cassino.