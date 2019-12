Formia, condannato per atti persecutori: 69enne ai domiciliari

E' stato arrestato in regime di domiciliari un uomo di 69 anni di Formia. I carabinieri hano eseguito un'ordinanza emessa dal tribunale di Roma per il reato di atti persecutori, per il quale l'uomo dovrà scontare ancora due anni e cinque mesi.

Gli episodi di stalking per i quali l'uomo è stato già condannato, sono stati commessi nella Capitale tra il 2016 e il 2017. Dopo le formalità di rito, il 69enne è stato dunque condotto nell'abitazione in cui sconterà la condanna, come disposto dall'autorità giudiziaria.