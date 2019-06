Formia, atto vandalico alla sede della Lega: “E’ un segnale preoccupante”

Atto vandalico alla sede della Lega di Formia. La denuncia arriva direttamente dal coordinamento locale del partito. I fatti nella notte tra sabato 1 e domenica 2 giugno. “Ignoti hanno strappato e imbrattato le locandine di ringraziamento verso i cittadini che, nell’ultima tornata elettorale, quella delle europee del 26 maggio, hanno votato Lega, portandola ad essere il primo partito in città”.

“Non è il primo atto del genere - prosegue la nota del coordinamento Lega di Formia -, infatti ad una settimana dall’elezioni, quando a Formia era atteso l’onorevole Claudio Durigon, la notte prima era stato rovinato il cartellone che invitava a votare il partito”.

“E’ un segnale preoccupante non per la quantità dei danni arrecati, non solo per quello almeno, ma per la qualità del clima politico che si comincia a respirare anche nella nostra città. Imbrattare un manifesto di ringraziamento di una sede di partito non è, infatti, solo un gesto inqualificabile sotto il profilo civile, ma è un atto che sposta la discussione politica dal piano del confronto fra le parti a quello dello scontro ideologico. Basterebbe pensare, all’articolo 21 della nostra Costituzione, il quale sancisce di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto, e ogni altro mezzo di diffusione”.

“Va da sé – aggiungono dal coordinamento della Lega - che non intimidiscono simili atteggiamenti, ai quali, ne siamo certi, le istituzioni preposte sapranno dare le necessarie risposte. Quello che non è ulteriormente tollerabile, è che la politica e il dialogo, anche se e quando muove da posizioni radicalmente e fortemente distanti e contrapposte, travalichino i limiti del vivere civile e democratico”

Del fatto è stato informato il commissariato di Formia.