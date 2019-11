Formia, il vicequestore Aurelio Metelli nuovo dirigente del commissariato di polizia

Si è insediato in questi giorni a Formia il nuovo vicequestore della polizia di stato Aurelio Metelli, 48 anni, romano, avvocato. Assumerà l'incarico di dirgente del commissariato locale di pubblica sicurezza a partire dal 1° febbraio.

Il vicequestore Metelli subentra al posto di Massimo Mazio, in quiescenza per sopraggiunti limiti di età. Entrato giovanissimo nella polizia ha prestato servizio ad Agrigento, Bologna, Palermo e Roma in diverse articolazioni dell'amministrazione. Nel suo ultimo incarico ha diretto il commissariato del Palazzo di giustizia della Questura di Roma. Al nuovo dirigente vanno gli auguri del Questore.