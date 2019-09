La buona sanità a Formia, bimbo cade e si rompe la milza: il chiururgo torna in ospedale e lo salva

Una storia di sanità a lieto fine quella che ha come protagonista un bambino di cinque anni che questa mattina a Formia è caduto dalla bicicletta e si è spappolato la milza urtando contro il manubrio.

Il piccolo è stato immediatamente trasportato dai genitori con urgenza presso l’ospedale “Dono Svizzero” dove è scattata immediatamente la macchina dei soccorsi sinergia degli interventi che ha coinvolto diversi reparti: Pronto Soccorso, Radiologia, Chirurgia e Blocco Operatorio. Un esempio di ottima sanità al quale si aggiunge un ulteriore fiore all’occhiello perché il dottor Vincenzo Viola, primario di Chirurgia che era appena arrivato a Sperlonga dopo avere coperto il turno precedente, è ripartito per Formia scortato dai carabinieri della stazione di Sperlonga e dal comandante in persona, il maresciallo Salvatore Capasso che gli hanno consentito di arrivare in meno di un quarto d'ora all’ospedale e operare il bambino con un delicato intervento durato alcune ore.

Anche se la prognosi è ancora riservata l’operazione è perfettamente riuscita. Una storia di buona sanità tutta pontina.