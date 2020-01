Formia, due imbarcazioni abbandonante in mare: recuperate dalla Guardia Costiera

Due piccole imbarcazioni alla deriva al largo di Formia sono state recuperate dalla Guardia Costiera; l’intervento della motovedetta si è reso necessario in seguito alla segnalazione giunta alla sala operativa della Guardia Costiera di Gaeta, tramite le navi di linea che percorrono giornalmente la rotta Formia – Isole pontine, che indicava la presenza dei due natanti.

Dopo la segnalazione la ricerca, svolta sulla base delle informazioni acquisite e con l’ausilio delle apparecchiature di bordo, ha peremsso all’equipaggio di intercettare i due natanti alla deriva, a circa 4 miglia dal porto di Formia.

Giunti sul punto, i militari hanno subito verificato che a bordo non erano presenti oggetti, indumenti o altro che potesse far pensare alla possibilità di eventuali persone disperse in mare. Esclusa questa possibilità, anche in considerazione delle pessime condizioni di galleggiabilità delle due imbarcazioni, per la Guardia Costiera abbandonati in mare, l’equipaggio della motovedetta si è adoperato per scongiurare l’affondamento dei due relitti, ormai semisommersi, che avrebbe provocato gravi danni per l’ambiente marino.

Una volta messi in sicurezza, i due relitti sono stati rimorchiati a lento moto dall’unità navale verso il molo Vespucci del porto di Formia dove sono stati recuperati, al fine di procedere al trasporto ed al conferimento degli stessi presso una discarica autorizzata, per il successivo smaltimento.