Formia, picchiava e minacciava da tempo la moglie e i figli: 49enne allontanato

Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla coniuge e dai figli: questo il provvedimento scattato nei confronti di un uomo di 49 anni di origini albanesi accusato di aver picchiato e minacciato la moglie anche alla presenza dei figli minori. Le violenze, da quanto accertato, andavano avanti da tempo, fin da quando vivevano in Albania.

La polizia di Formia ha dato esecuzione oggi, 26 ottobre, all’ordinanza. Dalle indagini condotte dagli uomini del locale Commissariato, le discussioni con la donna, che spesso degeneravano in violenze fisiche, anche a causa dell’abuso di alcool, scaturivano da pretese di denaro e dall’ossessiva gelosia dell’uomo. Una volta arrivati in Italia, il “pesante clima di intimidazioni e vessazioni” è continuato nel tempo finché la donna, che nel frattempo era riuscita a trovare lavoro ed a mettersi in regola con il titolo di soggiorno, per tutelare l’integrità dei figli, anch’essi minacciati e percossi dal padre, ha lasciato l’abitazione familiare.

A questo punto, da quanto emerso, l’uomo per umiliarla ha iniziato a diffamarla pubblicamente, diffondendo false notizie sulla sua moralità. Dopo l’ennesimo episodio di violenza la donna si è rivolta alla polizia che ha attivato le procedure previste dalla normativa inerente il cosiddetto “codice rosso” ed il gip del Tribunale di Cassino, su richiesta della Procura, ha emesso nei confronti dell’uomo il provvedimento di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna e dai figli. Infine, per l’uomo risultato essere in territorio nazionale in stato di clandestinità, sono state avviate le procedure per la sua espulsione.